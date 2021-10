Prezidenta Zemana navštívil v nemocnici ombudsman Křeček

Prezidenta Miloše Zemana v pondělí dopoledne navštívil v pražské Ústřední vojenské nemocnici veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Podle něj návštěva proběhla se souhlasem hlavy států i lékařů. S prezidentem ho pojí dlouholeté přátelství. Podle Křečka prezident v tuto chvíli není nikterak omezen ve svých právech, v přijímání návštěv a v komunikaci s nimi. Uvedl to v tiskové zprávě na svém webu. „Přesvědčil jsem se, že prezidentovi je samozřejmě poskytována veškerá lékařská péče, kterou nezbytně potřebuje. A mohu říct, že podle mé zkušenosti v tuto chvíli není prezident nikterak omezen ve svých právech, v přijímání návštěv a v komunikaci s nimi,“ uvedl po setkání Křeček. Přál by si, aby byla zachována důstojnost osoby prezidenta a jeho úřadu a současně vytvořen mechanismus, který by umožňoval nezbytnou správu státu.

Zeman je v nemocnici od 10. října. Podle posledních zpráv z nemocnice z minulého pátku se jeho stav mírně zlepšil.