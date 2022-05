Prezidenti Česka a Bulharska odsoudili ruskou agresi na Ukrajině

Česko podporuje vstup Bulharska do Schengenského prostoru. Řekl to prezident Miloš Zeman po setkání se svým bulharským protějškem Rumenem Radevem. Oba státníci podle Zemana projednávali také situaci na Ukrajině - společně odsoudili ruskou agresi. Zeman zdůraznil, že hlavy obou států hodnotí tuto agresi naprosto shodně. "Včetně toho, že oba jsme vyjádřili údiv nad tím, jak velký byl rozdíl mezi reklamou ruské armády a jejími reálnými výsledky," poznamenal český prezident. Podotkl rovněž, že za paradoxní pokládá to, že Rusové mluví o slovanském bratrství, přičemž zastavili dodávky zemního plynu Polsku a Bulharsku. Dalším tématem jednání byla i energetická bezpečnost a důsledky zastavení dodávek ruského plynu do Bulharska a Polska. "Zastavení dodávek ropy se neodrazí dobře v našich ekonomikách. Musíme být velice pozorní, jak budeme uplatňovat sankce a dívat se i na specifika jednotlivých zemích," uvedl bulharský prezident.