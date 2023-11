Prezidenti Česka a Itálie si pochvalují výborné vztahy. Pavel a Mattarella to uvedli po jednání v Římě

Českou republiku a Itálii podle prezidentů Petra Pavla a Sergia Mattarelly pojí výborné ekonomické vztahy. Prezidenti to řekli po jednání v Římě. Vztahy je podle nich potřeba rozšiřovat. Italský prezident ocenil, že jeho český protějšek přivezl do Itálie početnou podnikatelskou delegaci. Prezidenti se bavili taky o rozšiřování Evropské unie nebo o politické stabilitě na Balkáně. Dopoledne navštívil Petr Pavel české velvyslanectví v Římě, kde se setkal s honorárními konzuly i zástupci krajanské komunity. „V době bezpečnostních, hospodářských či sociálních nejistot je důležité navazovat nová partnerství a přátelství, právě Itálie je pro to velice vhodnou zemí,“ řekl v krátké zdravici.

Ve středu zamíří prezident Petr Pavel vlakem do Milána, kde bude jednat s prezidentem lombardského regionu Atiliem Fontanou. Do nejbohatšího italského regionu veze také podnikatelskou delegaci a má v plánu navštívit továrnu motorkářské firmy Motto Guzzi.