Prezidenti Česka a Rakouska ocenili v Praze vzájemné vztahy obou zemí

S vojenskými poctami přijal ve čtvrtek na Pražském hradě končící prezident Miloš Zeman svůj rakouský protějšek Alexandra Van der Bellena, který přijel s manželkou. Česká první dáma Ivana Zemanová při přijetí nebyla. Společné setkání české hlavy státu s rakouským prezidentským párem začalo pak v Habsburském salonku. Během schůzky si vzájemně prezidenti udělili nejvyšší státní vyznamenání. Van der Bellen obdržel Řád bílého lva, Zeman dostal Velkou hvězdu čestné dekorace. Podle českého prezidenta oba státníci měli příležitost se nejen rozloučit, ale také probrat záležitosti společných zájmů. Zeman ocenil rozvoj ekonomické, kulturní i vědecko-technické spolupráce. Poděkoval svému protějšku za podporu české menšiny v Rakousku včetně české školy. Dotkli se i výstavby dálnic mezi Lincem a Prahou nebo mezi Brnem a Vídní. "Obě strany konstatovaly, že jsme sice ujišťováni, že tyto stavby budou co nejdříve dokončeny, ale realita někdy za tímto ujišťováním poněkud zaostává," poznamenal. Dodal, že se shodli na otázkách kolem Ukrajiny. Van der Bellen označil podporu Česka Ukrajině ve všech oblastech za úctyhodnou. Česku pogratuloval k organizaci předsednictví v EU, které se podle něj konalo ve velmi kritické fázi, kdy se podařilo prokázat evropskou solidaritu i v čase válečného ohrožení. Zeman poznamenal, že rakouská neutralita by za jistých okolností mohla vést k tomu, že by se tato země mohla stát mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou.

Zeman se v posledních týdnech před svým odchodem z funkce loučí s některými státníky. V pátek se také do Česka přijede se Zemanem rozloučit maďarská prezidentka Katalin Nováková. Od začátku roku se končící český prezident setkal v Náchodě s polským prezidentem Andrzejem Dudou, na poslední zahraniční návštěvě byl na Slovensku, kde jednal se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Rozloučil se i se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem v Bělehradě a prostřednictvím video spojení hovořil v pondělí s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem a ve středu před týdnem s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem. Už v lednu se spojil s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.