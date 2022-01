Při eskalaci situace na Ukrajině by ČR a SR měly postupovat spolu, řekl Rakušan

Pro případ vyhrocení situace na Ukrajině by Česká republika a Slovensko měly postupovat společně a Česko by bylo připraveno pomoci Bratislavě s ochranou slovensko-ukrajinské hranice, která je vnější hranicí schengenského prostoru volného pohybu osob. Ministr vnitra Vít Rakušan to řekl novinářům po dnešní schůzce se svým slovenským kolegou Romanem Mikulcem. Kyjev i západní země se obávají možné ruské invaze na Ukrajinu, u jejíchž hranic má Moskva desetitisíce vojáků.

Česko stále věří na diplomatické vyřešení krize mezi Ruskem a Ukrajinou. Pokyn k evakuaci personálu vylvyslanectví nevydáváme, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Po jednání krizového štábu ministerstva uvedl, že deeskalace situace se bohužel přes veškerou snahu nedaří. V případě ruské agrese je v EU a NATO shoda na rychlé a silné odpovědi, řekl Lipavský.