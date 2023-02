Při explozi v závodě v Košťanech na Teplicku se vážně zranilo pět lidí

Při výbuchu propanbutanové lahve v závodě v Košťanech na Teplicku se vážně zranilo pět lidí. Tři lidé utrpěli velmi vážná poranění a záchranáři je transportují do vinohradské nemocnice na popáleninové centrum. Pro jednoho člověka přiletěl vrtulník z Prahy, dalšího převáží vrtulník z Ústí a třetí jede sanitkou. Další dvě osoby sanitky vezou do ústeckého traumacentra. ČTK to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Na místo vyjeli kriminalisté.

Do firmy, která provádí revize propanbutanových lahví, přijelo několik desítek hasičů z šesti jednotek. "Vybuchl zbytkový propanbutan v servisované lahvi," řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Hasiči ochlazují propanbutanové lahve uvnitř budovy.