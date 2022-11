Při nehodě autobusu s českými turisty na Slovensku se zranilo devět lidí

Při nehodě autobusu s českými turisty na jihu Slovenska se dnes zranilo devět lidí, utrpěli lehčí i těžší zranění. Jednoho ze zraněných ve vážném stavu a v umělém spánku záchranářský vrtulník přepravil do bratislavské univerzitní nemocnice (UNB). Oznámili to dnes hasiči, policie a záchranáři. Mluvčí prezidia hasičského a záchranného sboru Katarína Križanová ČTK informovala, že autobus s asi 50 cestujícími bokem narazil do stromů u vozovky.

Nehoda se stala u vesnice Dolný Bar nedaleko města Dunajská Streda. Podle policie plně obsazený autobus jel směrem do města Veľký Meder. Slovenská média uvedla, že turisté mířili na tamní termální koupaliště. Kvůli nehodě policisté uzavřeli dopravu na místní silnici první třídy.