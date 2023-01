Při nelegální migraci policie loni v Česku odhalila víc než 29 tisíc lidí

Cizinecká policie loni v Česku odhalila výrazně víc nelegálních migrantů - celkem jich bylo přes 29 tisíc. To je o 18 tisíc víc lidí než v roce 2021. Informoval o tom policejní prezident Martin Vondrášek. Podle něj nelegální migrace narostla o 160 procent. Vondrášek dodal, že výrazný nárůst souvisí s migrační vlnou hlavně syrských uprchlíků. Většina běženců využila tranzitní migraci, nově taky cestují i v cisternových vagonech vlaků. Kromě toho policie odhalila i víc lidí, kteří cizincům s nelegální migrací pomáhali - těch bylo 277. Kvůli vyššímu počtu migrantů, kteří se přes Česko snaží dostat do dalších států EU, zavedlo Česko loni na konci září kontroly na hranici se Slovenskem. Vláda je opakovaně prodloužila, měly by pokračovat do středy.