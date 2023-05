Při pádu větroně u letiště Sazená na Kladensku dnes zemřel jeden člověk, další je těžce zraněný. Zraněného přepravili záchranáři do střešovické nemocnice v Praze. ČTK to řekla mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková. Na místě zasahovalo osm jednotek, uvedli na twitteru hasiči. Oba členy posádky větroně vyprostili a společně se zdravotníky resuscitovali. Co bylo příčinou havárie, zatím vyšetřovatelé nevědí.