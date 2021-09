Při schvalování úhrad léků se nově bude posuzovat také vliv na kvalitu života

Při rozhodování o tom, který lék bude pacientům hrazen ze zdravotního pojištění, se bude od ledna posuzovat také to, jaký vliv má lék na kvalitu života pacienta a jeho rodiny. Tedy například to, zda díky léku nemocný už nebude potřebovat nepřetržitou péči či bude moct studovat a pracovat. Informovali o tom zástupci ministerstva, zdravotních pojišťoven, pacientů, SÚKL a farmaceutických společností. Podle novely zákona o veřejném zdravotním pojištění do procesu posouzení vstoupí nově poradní orgán ministerstva zdravotnictví, v kterém budou mít své zástupce také pacienti. Stanovisko tohoto orgánu pak bude závazné pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který o úhradě rozhoduje. Změna by se měla týkat především léků na vzácná onemocnění. Novelu schválil Parlament, čeká na podpis prezidenta.