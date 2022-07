Při výbuchu domu v Olšanech zemřel člověk, vznikla škoda za 10 milionů Kč

Po výbuchu domu v Olšanech u Prostějova našli dnes večer hasiči v sutinách domu tělo muže bez známek života. Jeho totožnost policie ověřuje, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Petra Vaňharová. Pravděpodobně jde o majitele domu, podle sousedů dům obýval zhruba šedesátiletý muž. Řadový patrový dům detonace zbořila, zasáhla i další dva domy v sousedství. Další dvě desítky domů poškodila. Předběžná škoda byla vyčíslena na deset milionů korun. Obyvatelé okolních domů se večer mohli vrátit domů poté, co objekty prohlédl statik, uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Výbuch nastal dnes kolem 11:00. Na nalezení oběti měli zásluhu kynologové se psy, kteří místo označili. Hasiči lidské tělo poté vyhrabali ze sutin, zjistila ČTK. Podle policejní mluvčí Miluše Zajícové byli zraněni tři lidé - sousedka z protějšího domu a dva lidé v projíždějícím autě.

"Bylo to strašná rána, ohlušující. To byla taková rána, že to zatřepalo s baráky. Zrovna jsem pil kafe, v té chvíli jsem ho na sebe i vylil. Hrozně jsem se v té chvíli lekl. Vybavila se mi Ukrajina," řekl ČTK devětaosmdesátiletý Alois Růžička. Vzápětí jej však napadlo, že v domě nedalekého souseda bouchl plyn, a s ostatními sousedy z ulice je o tom stále pevně přesvědčen. Sousedé litují i rodinu, která má dům v těsném sousedství s objektem, který vybouchl. Neštěstí se totiž stalo v řadové zástavbě, sousední dům je po výbuchu z poloviny zničen, výbuch citelně poškodil i dům z druhé strany. "Je to mladá rodina, dům opravovali a chtěli se sem nastěhovat. Šli uličkou a plakali," podotkl Růžička.