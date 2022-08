Příjemců příspěvků na bydlení přibylo, je jich ale míň než před covidem

Domácností, které pobírají příspěvek na bydlení, meziročně přibylo. V červnu úřady práce vyplatily 177.400 těchto dávek. Je to o 14.000 víc než před rokem, tedy asi o devět procent. Za první pololetí tak stát lidem poslal 3,83 miliardy korun. Částka je vyšší než za epidemie či v posledním předcovidovém roce, ale nižší než v letech před nimi. Větší býval i počet příjemců. Vyplývá to z údajů ministerstva práce o vyplacených dávkách. Podle analýz expertů příspěvky využívá mnohem méně domácností, než by mohlo. Vláda bude příští týden jednat o případném navýšení příspěvků na bydlení. Projednávat začne kvůli zdražování totiž úpravu takzvaných normativních nákladů, z nichž se dávka vypočítává. Do nových částek, které by podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) mohly platit od října, by se promítly aktuální predikce vývoje cen. Ty má kabinetu dodat ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad. Příspěvek na bydlení není chudinská dávka. Stejně jako rodičovská patří mezi dávky státní sociální podpory. Mohou ho získat lidé, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent.