Příležitosti pro české firmy: CzechTrade nově pomáhá v ráji technologických firem v Texasu

Od března ve Spojených státech fungují už čtyři zastoupení agentury CzechTrade. Po Chicagu, New Yorku a San Francisku má agentura svoji pobočku nyní také v texaském Austinu. Českým podnikatelům se díky tomu otevře celá řada exportních příležitostí v různých oblastech, především v informačních a komunikačních technologiích, letectví, chemickém průmyslu či energetiky.

Novou pobočku CzechTrade otevřel ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) během březnoé podnikatelské mise ve Spojených státech. Připomněl, že texaská ekonomika je druhou největší v USA a dokonce devátou na světě a v poslední době láká stále víc technologických firem. Velká vývojová centra tam mají velké společnosti jako Tesla, Apple, Oracle, Dell nebo třeba Facebook.

„Je moc dobře, že české firmy mají zájem zde rozvíjet své aktivity. Nová pobočka agentury CzechTrade jim v tom pomůže. Struktura texaského průmyslu je podobná české ekonomice a české firmy mají rozhodně co nabídnout. Velmi se těšíme na vzájemnou spolupráci mezi českými a texaskými podnikateli, která přinese oboustranné výhody,“ uvedl ministr Síkela.

Cílem nové kanceláře CzechTrade v Austinu, jejíhož vedení se ujal Levan Bokeria, je rozšířit služby CzechTrade do jižní části Spojených států s případným přesahem například do Mexika.

„Chceme otevřít dveře do USA dalším českým exportérům a nabídnout jim služby a pomoc při rozvíjení jejich byznysu. Pomůžeme jim pochopit také zdejší specifika, například vyjednávání je zde oproti jiným státům jednodušší díky místní zdvořilosti a otevřenosti,“ popisuje Bokeria. Podle něj Texas nabízí další obchodní výhody, jako například neexistující povinnost v podobě daně z příjmu právnických nebo fyzických osob.

Přes milion lidí s českými kořeny

V rozhovoru pro exportní magazín agentury CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu Bokeria připomněl, že už teď je povědomí Texasanů o Česku velmi dobré.

„V Texasu žije zhruba milion lidí, kteří se hlásí k českým a moravským kořenům. Po celém státě se pořádají krajanské kulturní akce, existují zde spolky Sokolů. Moravské koláče jsou tu v podstatě národní pochoutkou. Texasané mají Čechy rádi,“ konstatoval Levan Bokeria.

V souvislosti s úspěchy českých firem v tomto státě připomněl, že jsou tam velmi populární české lovecké zbraně - každý tam podle něj zná lovecké a sportovní pušky z České Zbrojovky.

„Zbrojovka navíc koupila legendární americkou značku Colt a tím se zviditelnila ještě víc. Texasané na své ruční zbraně nedají dopustit a myslivost je tu velmi populárním koníčkem. Proto je kvalitní český produkt tolik oblíbený. Američané ovšem tuto značku znají jen pod písmeny CZ, celý název Česká Zbrojovka jim nic neříká. Tím, že tu spouštíme novou kancelář, chceme přilákat i další české firmy a otevřít jim dveře na zdejší trh,“ dodal s tím, že české firmy mohou oslovit i místní rozvinutý automobilový průmysl nebo komunitu startupů, které se tam houfně stěhují z Kalifornie.

Otevření kanceláře v Austinu by mělo přispět k dalšímu růstu exportu do Spojených států amerických, jejichž podíl na českém zahraničním obchodu hraje stále významnější roli. Loni se na celkovém českém vývozu Spojené státy podílely 2,6 procenta. Vývoz do USA loni přesáhl 110 miliard korun.

Radomil Doležal | Foto: CzechTrade

„V minulém roce Spojené státy pro české firmy zaujímaly 11. místo mezi vývozními zeměmi a 2. místo mimo Evropskou unii hned po Velké Británii. Otevřením nové kanceláře bychom rádi přiblížili atraktivitu USA i dalším českým firmám a zvýšili podíl na celkovém vývozu na úroveň 3 procent,“ doplňuje Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Agentura CzechTrade usnadňuje českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, pomáhá zkrátit dobu vstupu na daný trh a podporuje aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v cizích zemích. Jejím cílem je také eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.