Přímá letecká linka z Prahy na Island zahájí provoz příští týden

Islandský národní dopravce Icelandair ve čtvrtek 1. června zahájí provoz přímé linky mezi Prahou a Reykjavíkem. Létat bude čtyřikrát týdně, zlepší také letecké spojení se Spojenými státy či Grónskem. Na linku nasadí letadlo Boeing 737 MAX s kapacitou 160 osob. Letiště Praha o tom dnes informovalo ČTK.

Dopravce bude z Prahy létat každé úterý, čtvrtek, pátek a neděli. Linka bude v provozu i na podzim a v zimě po skončení letního letového řádu.

Podle ředitele leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslava Filipa nové přímé spojení podpoří nejen cestovní ruch na Island, ale také další možnost přestupu do dalších destinací v Severní Americe. S jedním přestupem se cestující dostanou například do Bostonu, Chicaga, Denveru či Montrealu. Mimo to také zlepší dostupnost Grónska či Aljašky.