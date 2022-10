Primátor Plzně nesouhlasí s tím, jak vláda informuje o zvažované gigafactory

Nový primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO) nesouhlasí s tím, jak vláda komunikuje o zvažovaném projektu továrny na baterie do elektroautomobilů, takzvané gigafactory na záložním armádním letišti v Líních u Plzně. Zarzycký proto dnes zaslal otevřený dopis předsedovi vlády Petru Fialovi (ODS). Továrnu zhruba za 120 miliard Kč plánuje postavit v ČR, Polsku nebo Maďarsku koncern Volkswagen (VW). V dopise, který ČTK získala, primátor vyzval premiéra, aby komunikaci přehodnotil a vnímal město jako rovnocenného partnera. Upozornil, že za současných podmínek je proti výstavbě.

"Žádám Vás a Vaši vládu, abyste zveřejnili stanovisko Armády ČR o (ne)potřebnosti letiště Líně, které Váš kabinet drží podle informací v médiích v režimu přísně tajné," uvedl Zarzycký. To podle něj nahrává spekulacím, že vláda chce gigafactory "prosadit na sílu", a to i přes nesouhlas armády. Armáda se měla do konce srpna vyjádřit, zda letiště v Líních, tedy plochu téměř 400 hektarů, potřebuje. Podle informací ČTK ve vyjádření vojáků pro ministerstvo obrany a vládu bylo, že ho považuje za strategickou a rozvojovou plochu. Zdroje blízké investorské VW uvedly, že ministerstvo obrany Líně automobilce samo nabídlo, a to letos v únoru, před konfliktem na Ukrajině.

Zarzycký v dopise premiéra upozornil, že pro gigafactory je nutné zajistit dostatek vody, což nelze bez Vodárny Plzeň, ale o tomto tématu s radnicí ani s městskou firmou nikdo nejednal. Záměr vybudovat gigafactory v Líních podpořila vláda ve středu. Premiér poté uvedl, že bude informovat vedení VW, které se má rozhodnout o umístění továrny do konce roku. Na neveřejném vnitrostátním a mezinárodním letišti fungují desítky leteckých škol a letecká záchranná služba. Kraj, Plzeň, okolní obce i letecké školy jej chtějí zachovat. Současně s gigafactory letiště na ploše fungovat nemůže.