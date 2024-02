Primátor: Protest zemědělců nezpůsobil kolaps dopravy, ulice Prahy jsou prázdné

Pondělní protest části zemědělců s traktory a další technikou nezpůsobil kolaps dopravy, Praha je průjezdná a ulice prázdné. Po jednání pražských radních to novinářům řekl primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Je to podle něj zejména díky tomu, že lidé do metropole nepřijížděli auty jako v jiných dnech. Magistrát se připravoval na možný kolaps dopravy v celém městě. Část farmářů chce blokádou upozornit na podle nich špatnou situaci českého zemědělství. Jejich protestní jízda částečně zablokovala pražskou magistrálu, která je ale dál průjezdná, a v centru Prahy na chvíli omezila provoz tramvají. Větší dopravní problémy ale zatím nezpůsobila. V ulicích jsou podle Svobody všechny složky záchranného systému a protest se zatím obešel bez zranění. Protestující podle něj dodržují domluvu, jezdí pouze po vnitřní straně silnic, ponechávají tak volnou pravou stranu k odbočování.