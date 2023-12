Přímo na místě činu zahynulo 14 lidí včetně střelce, další oběť v nemocnici

Přímo na místě činu při čtvrteční tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze zahynulo 14 lidí včetně střelce, jedna oběť zemřela v nemocnici při hospitalizaci. Na dnešní odpolední tiskové konferenci to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Mezi zraněnými, kterých je podle dopoledního vyjádření ředitele pražské policie Petra Matějčka 25, jsou podle vicepremiéra tři cizí státní příslušníci - jeden Nizozemec a dva občané Spojených arabských emirátů. "Spolu s ministerstvem zahraničních věcí poskytujeme v této věci maximální součinnost a informační komfort zastupitelským úřadům jednotlivých států v Praze," dodal Rakušan.

Preventivní opatření policie kvůli čtvrteční tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) potrvají zatím do 1. ledna. Policisté podle něj nepodceňují možnost, že by se někdo nechal střelbou ve škole inspirovat. Nemají ale žádné informace o tom, že by hrozilo bezprostřední nebezpečí. Policie podle Rakušana dnes mluvila s rektory a děkany škol, aby zvážili konání výuky. "Zároveň krajští ředitelé vytipovávají měkké cíle, u kterých bude zvýšený dohled Policie ČR se speciální výzbrojí," uvedl ministr. Opatření jsou podle něj skutečně preventivní, zvýšený dohled nasadila policie již po útoku Hamásu v Izraeli.