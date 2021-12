Přípravy na lyžařské kurzy provází chaos, školy situaci řeší různě

Zmatky a nejistota doprovázejí v těchto dnech přípravy škol na lyžařské kurzy. Řada z nich totiž začíná již na začátku ledna a školy stále nevědí, za jakých podmínek budou moci do hor vyrazit i neočkovaní žáci. Vedení škol stále čeká na to, že nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) pravidla ujasní. Některé školy preventivně zařizují na horách mobilní testovací týmy či termíny kurzů přesouvají na pozdější měsíce, zjistila ČTK. Podle současných podmínek se musí každý s výjimkou dětí do 12 let při koupi skipasu prokázat dokončeným očkováním nebo dokladem o prodělání covidu v uplynulých 180 dnech. Děti od 12 do 18 let mohou místo toho předložit negativní PCR test, ne starší 72 hodin.