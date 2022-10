Příslušníci mise UNPROFOR v bývalé Jugoslávii dostali pamětní odznaky

Celkem 241 příslušníků prvního praporu jednotky, která v rámci mírové mise UNPROFOR působila v první polovině 90. let v bývalé Jugoslávii, obdrželo pamětní odznaky při příležitosti 30. výročí jejího zahájení. Předala jim je mimo jiné ministryně obrany Jana Černochová, předseda Senátu Miloš Vystrčil (oba ODS) nebo náčelník generálního štábu Karel Řehka. Ocenění obdržel například tehdejší velitel praporu Karel Blahna, armádní generál Petr Pavel, který v misi působil, a také tehdejší ředitel sekce zahraničních vztahů ministerstva obrany Jaromír Novotný, který se o vznik jednotky zasloužil. "Vstup OSN do tohoto konfliktu byl pro mírové řešení zásadní," prohlásila ministryně obrany. Dodala, že bez účastí NATO by ale OSN svého cíle nedosáhla. Zdůraznila, že nešlo o jednoduchý úkol, a připomněla, že si vyžádal i daň na životech. "Zařadili jste se mezi hrdé pokračovatele legionářských tradic," řekl příslušníkům náčelník generálního štábu Karel Řehka. "Zachránili jste spousty životů a přispěli jste k tomu, že se v Evropě obnovil mír," dodal.

Mezinárodní mírová mise UNPROFOR působila v zemích bývalé Jugoslávie mezi léty 1992 až 1995. Mise se zúčastnilo celkem 2250 vojáků Armády ČR a bývalé Československé lidové armády (ČSLA).