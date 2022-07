Příspěvek na mobilitu pro zdravotně postižené by se mohl zvednout na podzim

Nejspíš už od září, nebo října by se mohl zvýšit příspěvek na mobilitu pro lidi s handicapem. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Navrhovat bude navýšení dávky ze současných 550 na 900 korun. Podle Jurečky to má zmírnit dopady zdražování. Opoziční SPD ale prosazuje navýšení na 800 korun, hnutí ANO pak na 2000 korun. To ale vláda odmítá.

Kabinet by mohl od října upravit taky příspěvek na zaměstnávání postižených. Podle plánu by mohl vzrůst o 600 korun na skoro 14 tisíc korun. Zaměstnavatelé ale požadují vyšší podporu.