Příští rok nabízí podle Fialy naději, poklesne inflace a skončí zadlužování země

Příští rok nabízí podle premiéra Petra Fialy (ODS) naději, že bude mnohem lepší než roky předcházející. To nejhorší má Česko za sebou, řekl Fiala ve svém vánočním projevu. Inflace se vrátí v roce 2024 k hodnotám obvyklým před třemi roky, skončí neustálé zdražování a reálné mzdy začnou růst, dodal. Za dobrou zprávu označil, že se podařilo i díky konsolidačnímu balíčku dostat pod kontrolu zadlužování země a deficit veřejných financí klesne pod tři procenta hrubého domácího produktu (HDP). Vláda příští rok dokončí reformu důchodů, zaměří se na udržení kvality a dostupnosti zdravotnictví.

Fiala očekává v příštím roce rekordní investice. "Ještě nikdy se v naší zemi nestavělo a nedokončovalo tolik dálnic a silnic. Investujeme také do naší bezpečnosti a obrany, protože je to důležité. A rozsáhlou modernizací bude procházet česká energetika," řekl. V příštím roce čeká posun díky digitalizaci, projeví se také změny ve školství. Vláda i premiér vnímají nejistotu, složitou situaci lidí i jejich obavy z toho, co přijde, řekl Fiala. Ocenil, jak se lidé s potížemi vyrovnali.

Letošní Vánoce ovlivnila brutální a ničím neobhajitelná střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze, řekl Petr Fiala (ODS). Po celé Vánoce byli Češi v myšlenkách s rodinami, blízkými a přáteli těch, kteří byli tímto útokem zasaženi, dodal. Pro řadu lidí byly tak letošní Vánoce těmi nejsmutnějšími, dodal Fiala.