Pro restaurace a večírky platí přechodně přísnější epidemická pravidla

Dneškem začínají platit přísnější protiepidemická opatření, která pro období na přelomu roku schválila vláda premiéra Petra Fialy (ODS). V restauracích mohou do 2. ledna příštího roku sedět u jednoho stolu nanejvýš čtyři hosté místo dosavadních šesti. Výjimku mají lidé žijící ve společné domácnosti. Do první lednové neděle platí i omezení počtu účastníků večírků a silvestrovských oslav na maximálně 50 osob. Na akce i do restaurací mohou nadále až na výjimky jen lidé s dokončeným očkováním nebo ti, kdo onemocnění covid-19 prodělali v posledním půl roce.

Vláda pro přelom roku upravila také pravidla pro pořádání veřejných a soukromých oslav a silvestrovských večírků. Účastnit se jich může nejvýše 50 lidí, kteří musí mít doklad o očkování nebo prodělaném covidu. Lidem do 18 let stačí výsledek PCR testu, který nesmí být starší než 72 hodin. Limit 50 osob neplatí pro restaurace, u kterých je kapacita omezena maximálním povoleným počtem lidí u stolu. Přechodné zpřísnění epidemických pravidel schválila vláda na svém předvánočním zasedání 22. prosince. Zpřísněná opatření pro restaurace a pořádání oslav platí do půlnoci z 2. na 3. ledna příštího roku.