Pro snižování cen potravin podle komory není prostor kvůli nákladům firem

Prostor pro snižování cen potravin v současné době není kvůli stále rostoucím nákladům výrobních a zpracovatelských podniků. Novinářům to řekla prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. Náklady na výrobky se firmám podle komory meziročně zvedly o 50 až 80 procent a společnosti neměly prostor to promítnout do cen. Letos by ceny potravin mohly ještě mírně růst a postupně se stabilizovat v druhé polovině roku, uvedla komora.

Večeřová řekla, že i přes zastropované ceny energií platí podniky čtyřikrát více než v roce 2019 a stanovené maximální ceny energií jsou mnohem vyšší než v okolích zemích. Výrazné zdražování energií loni podle ní zasáhlo nejvíce malé a střední podniky, které nedostaly žádné kompenzace. Růst cen energií je podle Večeřové zasáhl proto, že nemají tak výhodné smlouvy s dodavateli jako velké podniky. Kromě cen energií výrazně stoupaly také náklady na obaly, které zdražily o 30 až 40 procent. Večeřová upozornila na to, že firmy musí platit také poplatky za recyklaci, třídění a sběr odpadu, které se zvýšily o 35 procent.