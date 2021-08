Pro těžbu manganu se připravují změny územních plánů Chvaletic a Trnávky

Pro rozsáhlý projekt na získávání manganu z bývalých odkališť u Chvaletic a Trnávky po místní těžbě pyritu se připravují změny územních plánů obou obcí. Úpravy územního plánu Trnávky se zpracovávají již zhruba dva roky a měly by se schvalovat letos na podzim, u Chvaletic zřejmě potrvají do příštího roku, řekl ČTK Jan Votava, ředitel společnosti Mangan Chvaletice, která projekt těžby připravuje. Pro projekt se rovněž zpracovává posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA).

Společnost Mangan Chvaletice patřící kanadské firmě Euro Manganese chce přepracovat tři odkaliště u Chvaletic, Trnávky a Řečan vzniklá v letech 1951 až 1975. Zahájení těžby a provozu na zpracování suroviny se plánuje na rok 2026. Do projektu získávání manganu chce investovat i společnost EIT InnoEnergy se sídlem v Nizozemsku.

Mangan se využívá jako přísada do různých slitin, katalyzátorů a barevných pigmentů. Investice má podle dřívějších údajů dát práci až 400 lidem, těžit se má 20 až 30 let. Po ukončení činnosti by mělo území podstoupit sanaci a rekultivaci.