Prodej elektromobilů v Česku roste, ve druhém čtvrtletí o dvě třetiny

V Česku vzrostl ve druhém čtvrtletí prodej elektromobilů meziročně o dvě třetiny. Od dubna do konce června prodaly automobilky v Česku téměř 1200 elektromobilů, loni to bylo za stejné období zhruba 700 vozů na elektřinu. Jde o šestý největší nárůst v EU. Vyplývá to z aktuálních dat Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA). Zatímco v prvním pololetí minulého roku byl podíl nově registrovaných elektromobilů na prodejích nových vozů 1,1 procenta, za stejné období letošního roku vzrostl na dvě procenta. „Je patrné, že i při zhoršené dostupnosti nových vozů Češi zvolna přehodnocují svůj skeptický postoj k elektromobilům," uvedl generální ředitel leasingové společnosti Arval Aleš Polák. Největší oblibě se ve firmách těší podle průzkumu plug-in hybridní vozy, ty v současnosti využívá každá osmá firma v Česku. Bateriové elektromobily využívá osm procent firem.