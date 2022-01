Prodeji starožitných předmětů je na vzestupu, lidé za ně loni utratili 1,5 miliardy

I přes epidemii koronaviru se v loňském roce dařilo prodeji starožitných předmětů. Dokládají to obchodní výsledky aukčních domů, které shromažďuje internetový portál Art Plus. Celkem se v loňském roce prodaly starožitné předměty za jednu a půl miliardy korun. To je víc než v předchozích letech. Nejdražším dílem roku 2021 se stal obraz Cirkus malířky Toyen za bezmála 80 milionů korun. Podle starožitníků je ale zájem o předměty ze všech cenových kategorií.