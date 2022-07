Profesní svazy vyzvaly vládu k lepší komunikaci s firmami ohledně energetické krize

Profesní svazy vyzvaly vládu, aby firmy informovala o postupech při případném nedostatku plynu. Jasně by také měla říci, zda plánuje v souvislosti s energetickou krizí podniky podpořit na podkladu takzvaného dočasného krizového rámce, který Evropská komise zveřejnila na konci března. Pokud tak neučiní, znevýhodní české společnosti proti firmám z okolních států, které pomoc zavedly. Svazy to uvedly ve společné tiskové zprávě. Firmám podle zaměstnavatelských a podnikatelských organizací chybějí informace o chystaných plánech vlády, krizových scénářích, ale také definice nepostradatelných odvětví či možnosti dobrovolných dohod o úsporách energií. Svazy kritizují, že svazy v těchto otázkách dávají přednost domácnostem před podniky. To se týká i pomoci kvůli vysokým cenám elektřiny a plynu. Profesní organizace naopak ocenily snahy vlády o zajištění alternativních dodávek plynu. "Česká republika je jednou z nejprůmyslovějších zemí EU, proto rostoucí ceny energie mají na hospodaření tuzemských podniků výrazný vliv," řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.