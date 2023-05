Program festivalu Pražské jaro dnes nabídne operu Antonína Dvořáka Armida

Program festivalu Pražské jaro dnes v Národním divadle (ND) nabídne operu Antonína Dvořáka Armida. Inscenace je příspěvkem ND k oslavám nadcházejícího Roku české hudby.

Po úspěchu Rusalky v roce 1901 se chtěl Antonín Dvořák věnovat tématu, které by bylo nadnárodní a mohlo zasáhnout co největší spektrum posluchačů. Našel ho v libretu Jaroslava Vrchlického na motivy eposu Torquata Tassa Osvobozený Jeruzalém. Příběh saracénské kouzelnice Armidy, která se zamiluje do křesťanského rytíře Rinalda v období 1. křížové výpravy (1096-1099), inspiroval řadu autorů. Dvořákova Armida měla světovou premiéru v Národním divadle 25. března 1904, nedlouho před autorovou smrtí.