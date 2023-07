Prohloubení policejní spolupráce s Vietnamem

Policisté by při odhalování trestných činů mohli snáze spolupracovat s vietnamskými protějšky. Mohli by například vyslýchat podezřelé prostřednictvím videokonferencí. Snazší by měla být i možnost konfiskace podezřelých nástrojů nebo výnosů z trestné činnosti. Rychlejší by mohlo být i vyřizování žádostí. Počítá s tím smlouva mezi ČR a Vietnamem o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních, kterou zástupci obou stran podepsali letos v dubnu v Hanoji. Vláda v důvodové zprávě uvádí, že Vietnam a USA patří mezi dva mimoevropské státy, mezi nimiž se dlouhodobě uskutečňuje nejvyšší počet případů justiční spolupráce v trestních věcech.

Mezi Českem a Vietnamem platí od roku 2019 smlouva, která umožní předávání odsouzených. Můžou tak vykonat trest odnětí svobody ve státě, jehož jsou občany. Od stejného roku platí také smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti. Tato smlouva má rovněž posílit policejní spolupráci a pomoci v boji proti obchodu s drogami.