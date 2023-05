Projednávání manželství pro všechny navrhne STAN ve Sněmovně odsunout na září

Manželství pro stejnopohlavní páry navrhne hnutí STAN v Poslanecké sněmovně zařadit jako pevný bod až na zářijovou schůzi. Novinářům to před zahájením dnešního jednání poslanců řekl předseda hnutí Vít Rakušan. Před tím na schůzi plánované na přelom června a července předpokládá bouřlivou diskusi k vládnímu konsolidačnímu balíčku, v posunu termínu vidí také prostor pro jednání o návrhu s koaličními partnery.

Lidé stejného pohlaví by podle novely občanského zákoníku měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají žena a muž. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.

Opoziční hnutí ANO chce návrh zkusit zařadit na aktuální schůzi Sněmovny, oznámila šéfka klubu Alena Schillerová. Klub ANO je podle ní názorově rozdílný, ale shoduje se na tom, že téma je potřeba jednou pro vždy vyřešit. Vládní legislativci upozornili na to, že lidi stejného pohlaví by mohli nadále vstupovat do partnerství v zahraničí. Není podle nich jasné, jak by byl takový svazek posuzován při zápisu do české matriky, zřejmě dál jako registrované partnerství.