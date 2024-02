Projekt Brno Medical láká zahraniční návštěvníky na zdravotní péči

Podpořit zdravotní turismus na jižní Moravě je cílem projektu Brno Medical, který před dvěma lety začala připravovat Centrála cestovního ruchu jižní Moravy s Regionální hospodářskou komorou Brno. Loni spustily první kampaně v Rakousku a na Slovensku. Webové stránky, které k projektu vznikly, jsou podle ředitelky centrály Martiny Grůzové navštěvované a je z nich patrná i poptávka po zdravotní péči. Například rakouští návštěvníci do regionu často jezdí kvůli zubům, uvedla Grůzová v tiskové zprávě. Do projektu se zapojily termální lázně i kliniky z oblasti oftalmologie, reprodukční medicíny, plastické chirurgie nebo kardiologie. Podle oboru se liší i destinace, z nichž do Česka zdravotní turisté míří. "Závisí na konkrétních zákrocích, které chtějí klienti podstoupit. Pokud bychom se bavili například o operacích srdce, ortopedických operacích či operacích páteře, cílíme na oblasti, kde jsou na tyto zákroky dlouhé čekací lhůty," dodala Grůzová. "Z projektu mohou vedle zdravotnických zařízení profitovat také firmy podnikající v oblastech gastro, hotelnictví, pivovarnictví, vinařství, wellness a samozřejmě kulturní instituce," uvedl ředitel hospodářské komory Čeněk Absolon.