Projekt českého start-upu a ČVUT chce zavést operativní hromadnou dopravu v USA

Český start-up Citya chce s pomocí Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) projekt operativní hromadné dopravy zasadit do amerického dopravního systému. Operativní hromadná doprava je alternativou ke klasické veřejné hromadné dopravě a vychází z potřeb cestujících. Hodí se všude, kde běžná autobusová nebo vlaková linka nemůže být z principu efektivní. O spolupráci informovala dnes univerzita v tiskové zprávě. Start-up Citya chce využívat minibusy a chytrý algoritmus, který cestujícím vytvoří virtuální zastávku vzdálenou pár desítek metrů od jejich aktuální polohy. Cesta by se pak následně v reálném čase přepočítávala podle aktuální poptávky a minibus průběžně nabíral a vysazoval cestující jedoucí v podobném směru. Podle tiskové zprávy by tento koncept dokázal efektivně a levně obsloužit relativně široký region. Aktuálně je tento koncept veřejné dopravy provozován v Říčanech. Připravují se desítky dalších realizací ve městech a krajích v České republice, Polsku, na Slovensku a nově ve Spojených státech.