Projekt Vila Tugendhat zviditelňuje slavnou památku v Brazílii

Nový projekt Vila Tugendhat začal na univerzitě Fortaleza ve stejnojmenném městě v Brazílii. Projekt vznikl jako spolupráce mezi Českem a Brazílií a má za cíl zviditelnit Brno a známou památku UNSECO. Výstava obsahuje panelové fotografie, přednášky zaměřené na specifika české architektury i workshopy, při nichž účastníci staví makety vily Tugendhat a diskutují o jejích detailech.

Odbornou prezentaci o Vile Tugendhat doplnili i dokumentární filmy, které do portugalštiny přeložili studenti z Masarykovy univerzity v Brně. Do aktivit spojených s projektem se zapojilo přes 200 studentů. Výstava pokračuje do 21. října a poté se přesune do hlavního města Brazílie Brasília.