Prokop na Dakaru dál drží šesté místo, Macík v kategorii kamionu je průběžně třetí

Automobilový jezdec Martin Prokop dojel v dnešní 12. etapě Rallye Dakar sedmý, i po nejlepším výsledku ve 45. ročníku slavné soutěže je průběžně šestý. Člen týmu Orlen Benzina ale snížil ztrátu na pátého Jihoafričana Henka Lategana na 26 minut. Vede obhájce prvenství Násir Attíja z Kataru. Po pátém etapovém vítězství v řadě už je druhý Sébastien Loeb z Francie.

Motocyklista Martin Michek se i nadále drží na 13. místě průběžného pořadí. Nejlepší český jezdec v kategorii byl dnes sedmnáctý se ztrátou 5:11 minuty na nejrychlejšího Chilana Josého Ignacia Corneja Florima. Novým lídrem se stal vítěz z let 2016 a 2019 Australan Toby Price. "Máme za sebou dvanáct etap, což je takový malý Dakar. Normálně by bylo všechno hotovo, nicméně před námi jsou ještě dvě etapy. Musím to dotáhnout fyzicky a motorka technicky," dodal jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

V kategorii kamionů je Martin Macík i nadále průběžně třetí, jeho odstup od druhého Martina van den Brinka z Nizozemska se ale zvýšil na 47 minut. Jezdec týmu MM Technology se v průběhu etapy dlouho držel na druhém místě, 20 km před cílem testu ale ztratil asi 20 minut opravou kamionu Iveco a klesl na 4. místo. Nakonec zaostal za dnes nejrychlejším Nizozemcem Janusem van Kasterenem o 32:21 minuty. Účastníky Dakaru dnes čekala druhý část maratonské etapy, po čtvrtku neměli k dispozici pomoc mechaniků. V poušti Rub al-Chálí absolvovali 185 km dlouhou rychlostní zkoušku, po které se vrátili do bivaku v Šajbá.