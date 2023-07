Za nájemní byty Češi zaplatili v červnu meziročně o 3 až 11 procent víc. Ukázala to data společnosti UlovDomov.cz. Nejvíc zaplatili lidé za pronájem třípokojového bytu v Praze a to 28 a půl tisíce - v Plzni vyjde pronájem stejně velkého bytu na polovinu. Růst cen navíc není u konce - další zdražování by mělo podle společnosti přijít na přelomu srpna a září, kdy si bydlení začnou hledat studenti vysokých škol.