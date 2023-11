Propalestinské hnutí podalo žalobu na magistrát kvůli zákazu hesla

Zástupci hnutí Ne našim jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě podali správní žalobu na pražský magistrát kvůli zákazu hesla From the River to the Sea Palestine will be free (Od řeky k moři Palestina bude svobodná). Podle iniciativy je to omezování svobody projevu a svobody shromažďování. V tiskové zprávě to ČTK sdělil její člen Zdeněk Jehlička. Zástupci ministerstva vnitra, policistů, Nejvyššího státního zastupitelství a pražského magistrátu minulý týden diskutovali o posuzování projevů na aktuálních protiizraelských demonstracích. Shodli se na tom, že používání hesla From the River to the Sea Palestine will be free může být za určitých okolností trestným činem. Podle dřívějšího prohlášení policejního prezidenta Martina Vondráška si někteří lidé heslo vykládají jako požadavek na zrušení izraelského státu a vyvraždění Židů. Server Seznam Zprávy uvedl, že zástupce magistrátu pak před demonstrací na podporu Palestiny organizátory informoval, že při použití hesla akci rozpustí. Hnutí, které demonstraci organizovalo, podalo podle Jehličky žalobu proto, že nechce být spojováno s "projevy nenávisti a voláním po vyhánění, které jí nejsou vlastní a které nesdílí".