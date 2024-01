Propojení sociálních a zdravotních služeb. Ministerstvo práce předložilo novelu

V Česku by mohly od příštího roku fungovat zdravotně-sociální služby. Poskytovat by je mohly nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), domovy pro seniory či centra duševního zdraví. Pobyt v LDN by si po třech měsících mohli od roku 2027 pacienti platit, pokud by v ní zůstávali ze sociálních důvodů. Vyplývá to z návrhu novely o sociálních službách, o zdravotních službách a o veřejném zdravotním pojištění, který předložilo ministerstvo práce (MPSV). Spolupracovalo na něm s resortem zdravotnictví. To se ohradilo proti tomu, že by se za delší pobyt v LDN mělo platit. Návrh to podle něj neobsahuje. Resort zdůraznil, že zdravotní služby budou vždy hrazené ze zdravotního pojištění.

Podle MPSV se v sociálních zařízeních poskytuje zdravotní péče omezeně a v léčebnách zas pacienti dostávají jen základní pomoc se zvládáním potřeb. Sociálně-zdravotní služby by měly zahrnovat potřebný rozsah obou druhů péče.