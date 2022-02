Proti vyhlášení NP Křivoklátsko je 17 obcí

Ministerstvo životního prostředí dnes jednalo se starosty o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, který by měl zajistit vyšší ochranu přírody, například šetrnější způsob hospodaření v lesích. Obce chtějí podrobnější informace, řekla po jednání se zástupci obcí ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Starostové po setkání novinářům řekli, že proti vyhlášení národního parku je 17 obcí. Současná ochrana je podle nich dostačující a podle nich chybí studie, které by prokazovaly nezbytnost vyhlášení národního parku, uvedl starosta Bělče na Kladensku Lukáš Kocman.

Ministerstvo chce v červnu zahájit proces vyhlašování národního parku, cílem by měla být ochrana rozmanitých lesů, skal, údolí a kaňonu řeky Berounky včetně desítek ohrožených rostlin a živočichů, kteří zde žijí. Proces může podle Hubáčkové trvat přibližně dva či tři roky. Jak dodala, podařilo se vyvrátit obavy, že do národního parku nebude možné chodit například na houby nebo pro klestí. Dodala, že ministerstvo prověří, zda by plánovaný rozvoj obcí byl v souladu s plánem péče o území národního parku. Zdůraznila ale, že valná většina území parku bude lesní území.