Protidrogový koordinátor: Policie bude postihovat držení HHC podobně jako konopí

Policie bude podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila po zákazu postihovat držení HHC a dvou dalších psychoaktivních látek podobně, jako postihuje držení a prodej konopí. Novinářům to Vobořil řekl po dnešním jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, jejímž členem je i policejní prezident. Uvedl, že požádal prezidentskou kancelář, aby zvážila udělování milostí pro potrestané běžné uživatele. Zákaz podle něj začne platit po vyhlášení ve sbírce zákonů, zřejmě ve středu.

"Policie řekla, že se musí postupovat podle zákona," uvedl Vobořil. Například u konopí je podle něj držení deseti gramů konopí posuzováno jako trestný čin. Podle dřívějších informací hrozí uživatelům pokuta 15.000 korun, při držení většího množství nebo prodeji až osm let vězení. Vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) ve středu na sociální síti X uvedl, že v nejbližších dnech by se zástupci policie a ministerstev vnitra a spravedlnosti měli setkat.

Vobořil také uvedl, že ve středu o situaci informoval prezidentskou kancelář a poprosil o zvážení milostí pro běžné uživatele. "Aby podobně jako například u lidí, kteří vstupují do ukrajinské armády, a vstup do cizí armády je trestný čin, prezident zvážil, že by uděloval milost," řekl koordinátor, který spadá pod úřad vlády. Zákaz má skončit nejpozději do začátku roku 2025, kdy by už měla platit novela zákona zavádějící psychomodulační látky jako samostatnou kategorii s regulovanou dostupností.