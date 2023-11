Provolávání známého propalestinského hesla by mohlo být v Česku trestným činem

Veřejné provolávání sloganu "From the river to the sea", v překladu Od řeky k moři, by mohlo být v Česku zakázané. Napsal to ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN na sociální síti X. Heslo, které často zaznívá na propalestinských demonstracích, bude Rakušan řešit příští týden s Nejvyšším státním zastupitelstvím. Podle expertů bezpečnostní politiky ministerstva vnitra totiž může slogan naplňovat skutkovou podstatu některých trestných činů. Jako symbol terorismu označila heslo například největší německá spolková země - Bavorsko.