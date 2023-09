Provoz horkovodu z Temelína do Budějovic začne v září, ročně dodá 800 TJ tepla

Zkušební provoz 26 kilometrů dlouhého horkovodu z Temelína do Českých Budějovic začne v září, se startem topné sezony, a potrvá rok. Horkovod už při něm bude dodávat teplo městu. Temelínský přivaděč pokryje 30 procent potřeby tepla v Budějovicích. Půjde až o 800 terajoulů ročně. Vyplývá to z informací ve zpravodaji budějovické teplárny. Temelín by měl zásobovat třetinu zákazníků teplárny. Ročně tak firma uspoří přes 80.000 tun emisí oxidu uhličitého z uhlí, které nespálí, řekl ČTK v červenci temelínský mluvčí Marek Sviták.

"Pro Budějovice půjde o historický moment a dokončení letité strategické vize o dodávkách tepelné energie ze stabilního a bezemisního zdroje. Vždyť o napojení z Temelína se uvažovalo už při přípravě výstavby jaderné elektrárny," uvedl člen představenstva teplárny Martin Žahourek.