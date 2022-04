Provoz na pražském letišti roste, letos by mohlo odbavit až 9,6 milionu lidí

Provoz na pražském letišti letos zatím roste rychleji, než se původně předpokládalo. Letiště v prvním čtvrtletí odbavilo kolem 1,4 milionu cestujících, což je sice asi 40 procent provozu z předkrizového období, zároveň je to však výrazně více než loni. Letiště tak nyní i přes zastavení letů na Ukrajinu a do Ruska odhaduje, že za celý rok by mělo odbavit až 9,6 milionu pasažérů. Je to o milion více, než predikovalo na začátku roku. Novinářům to dnes řekl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos. Před krizí letiště odbavilo 17,8 milionu cestujících za rok, loni to bylo 4,4 milionu. K rychlejšímu oživování provozu, který zintenzivnil hlavně v posledních týdnech, podle Pose přispěla především zlepšující se situace kolem pandemie covid-19, kdy Česko a další země uvolnily řadu ochranných omezení. Dopravci tak nyní hlásí vyšší obsazenost letadel, uvedl. Aerolinky také v posledních měsících méně využívají možnosti beztrestného rušení letů. Dalším faktorem, který zrychlil nárůst provozu, je podle šéfa letiště velký zájem cestujících o dovolenkové destinace. Z destinací kam se z Prahy létá zatím podle něj vede Amsterdam, následovaný Dubají a Paříží. Ze zemí jsou nejvytíženější spoje do Velké Británie, poté do Itálie a Španělska.