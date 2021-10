Průběžné volební výsledky naznačují historický volební neúspěch KSČM

Lídryně pražské kandidátky KSČM Marta Semelová se domnívá, že by komunisté měli být více vidět mezi lidmi a být skutečně srozumitelní. Řekla to novinářům po svém příchodu do volebního štábu v sídle komunistů v ulici Politických vězňů v Praze. Průběžné volební výsledky naznačují volební neúspěch KSČM. Aktuální data ukazují, že strana pravděpodobně poprvé zůstane mimo Sněmovnu. Po sečtení dvou třetin okrsků hnutí byla KSČM pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny se 3,97 procenta.

Bývalá komunistická poslankyně a pražská zastupitelka řekla, že je třeba rozebrat, nakolik straně uškodila tolerance vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). "Je pravda, že podle některých názorů nám ten podíl ublížil, ale na druhou stranu by bez nás asi těžko došlo k valorizaci důchodů, navýšení mezd a nakonec i k náhradnímu výživnému pro matky a samoživitelky," podotkla.