Průměrná mzda vzrostla na necelých 38 tisíc, reálně je ale kvůli inflaci nižší

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku stoupla na necelých 38 tisíc korun. To je o víc než 7 procent víc než loni, ukazují to data Českého statistického úřadu. Reálně je ale mzda kvůli vyšší inflaci nižší - a to o 3,6 procenta. Spotřebitelské ceny se totiž zvýšily o víc než 11 procent. Medián, tedy prostřední hodnota mezd, vzrostl za první tři měsíce tohoto roku meziročně o 6,6 procenta na 31.923 korun. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 16.733 a 60.467 korunami měsíčně. Podle ekonomů je téměř jisté, že kvůli rostoucí inflaci budou v reálném vyjádření mzdy klesat celý letošní rok.