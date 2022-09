Průměrný starobní důchod by se měl v Česku od ledna zvýšit o víc než 800 korun

V Česku se od ledna zvýší průměrný starobní důchod o 825 korun. V průměru by tak měl podle ministerstva práce a sociálních věcí dosáhnout na 19 a půl tisíce korun. Vyplývá to z návrhu nařízení o valorizaci penzí, který zveřejnila vláda. O 140 korun vzroste solidární část všech starobních, invalidních a pozůstalostních penzí. Zásluhová procentní výměra důchodu podle odpracovaných let a výdělků by se pak měla zvýšit o víc než 5 procent. Zároveň bude od ledna vyšší taky bonus za vychované dítě, a to o 500 korun.