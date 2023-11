Průměrný zisk potravinářských firem činí pouhých 0,2 procenta z jejich obratu

Zisk potravinářských firem v Česku činí v průměru za posledních deset let pouhých 0,2 procenta jejich obratu. Na konferenci o zemědělství v Poslanecké sněmovně to řekla prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. Firmy by podle ní potřebovali prostředky i na růst mezd nebo investice. Po zrušení jediného dotačního programu ministerstva zemědělství se jich nejspíš nedočkají, uvedla. Připomněla také, že v médiích jsou potravinářské firmy veřejným nepřítelem. Večeřová odmítá, že by firmy měly enormní zisky jak tvrdí ekonomové.

Vysoké zisky firem kritizoval i premiér Petr Fiala (ODS). Zmínil to letos na festivalu Země živitelka, když kritizoval firmy z holdingu Agrofert patřící bývalému premiérovi Andreji Babišovi (ANO).