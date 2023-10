Průmyslové odbory plánují výstražnou stávky proti krokům vlády

Odborový svaz KOVO prosazuje uspořádání výstražné stávky proti krokům vlády premiéra Petra Fialy (ODS). Souhlasí s tím i další čtyři průmyslové odborové svazy. Na společné tiskové konferenci to řekli jejich předsedové. Odborářům vadí vládní konsolidační balíček nebo znovuzavedení poplatku za obnovitelné zdroje. Průmyslové odbory chtějí ale ještě počkat na společné jednání Českomoravské konfederace odborových svazů. To je naplánované na 31. října. Předseda svazu KOVO Roman Ďurčo uvedl, že pokud by se na protestních akcích nedohodli, budou průmyslové odbory postupovat samostatně. "Pokud by tato situace nastala, tak se reálně bavíme o tom, že bychom minimálně za průmysl udělali akce sami. Máme součinnost se Škodou Auto," uvedl šéf svazu KOVO.