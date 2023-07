Průzkum: Asi 30 procent žen při nákupu oblečení trápí omezený výběr velikostí

Zhruba 30 procent žen v Česku při nákupu oblečení trápí omezený výběr velikostí. Přibližně 37 procent mužů a 43 procent žen si pak myslí, že módní značky propagují nerealistické standardy krásy. Vyplývá to z průzkumu internetového vyhledávače Glami.cz, kterého se letos v červnu zúčastnilo 2083 žen a 372 mužů. Více než polovina respondentů v obou skupinách uvedla, že je zodpovědností módních značek ukazovat v reklamách všechny typy postav.

Jedním z úskalí v různých obchodech s oblečením je podle průzkumu také nejednotnost velikostí, myslí si to 38 procent žen a 37 procent mužů. Zhruba 26 procent žen a 18 procent mužů pak uvedlo, že ve své velikosti nemohou najít kousky, které by odpovídaly současným módním trendům. Dohromady 36 procent respondentů by od značek ocenilo tipy, jak vybrat oblečení na jejich postavu a 26 procent si jich přeje, aby byly pro každý kousek uváděny podrobné tabulky s velikostmi v centimetrech.