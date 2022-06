Průzkum: Babiš má nejvíce skalních voličů, ve 2. kole prezidentských voleb by ho ale porazil Pavel

Nejvíce skalních voličů má v příští prezidentské volbě bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ve druhém kole volby by ho ale porazil generál Petr Pavel. Ukázal to červnový průzkum agentury STEM/MARK. Ze všech dosud známých kandidátů by Babiše volilo nejvíce lidí, 20 procent. Pavel by dostal hlas od 16 procent. Ve druhém kole by ale Pavla volilo 49 procent účastníků průzkumu, zatímco Babiše jen 32 procent. Průzkumu se účastnilo zhruba tisíc lidí.

Termín volby budoucího prezidenta republiky bude oznámen v pondělí 27. června. Vyhlásí jej předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Učiní tak hodinu před polednem v Hlavním sále Valdštejnského paláce. ČTK o tom informovala tisková tajemnice horní komory Lada Faldynová. Nástupce Zemana by měl být volen v lednu příštího roku.