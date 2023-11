Průzkum bankovní asociace: Vysoce rizikově se zadlužuje 11 procent Čechů

Vysoce rizikově se při půjčování peněz chová jedenáct procent Čechů, před rokem to bylo deset procent. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos, do kterého se zapojilo tisíc respondentů. Podle něj zároveň od minulého roku stoupl počet lidí, kteří se při půjčování peněz chovají zodpovědně a to na 42 procent z původních 33. Zadlužují se zejména lidé ve středním věku s nižším vzděláním. Nejzodpovědněji se naopak chovají mladí lidé do 26 let a senioři s maturitou nebo vyšší vzděláním. Lidé si v minulosti nejčastěji půjčovali na praktické věci, jako jsou automobily a motocykly, rekonstrukce bytů nebo spotřební elektronika. Naopak nikdy by si nejčastěji nepůjčili na zážitky nebo dovolenou. Odmítlo to 72 procent oslovených.